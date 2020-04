Todos os dias há festa com hora marcada na Praceta do Flamingo, em Alcochete, distrito de Setúbal.

Entre as 19h00 e as 20h45, os vizinhos juntam-se num convívio que respeita o distanciamento social pedido pela Direção-Geral da Saúde: é uma festa, a céu aberto, com música e a partir da varanda de casa de cada um. Só para mostrarem que estão bem e unidos na luta contra a COVID-19.

Na terça-feira, houve um convidado especial: Bernardo, um recém-nascido, chegou pela primeira vez a casa com os pais e foi recebido em festa pelos vizinhos.

As varandas e janelas da Praceta do Flamingo estavam decoradas a rigor: balões, peluches e muita música infantil. A esta festa, nem os bombeiros faltaram.

Praceta do Flamingo, em Alcochete créditos: foto cedida pelos Bombeiros Voluntários de Alcochete

A corporação de Bombeiros Voluntários de Alcochete aderiu, marcando presença na surpresa organizada pelo Facebook, com direito a sirene e aplausos.

O Bernardo nasceu no domingo e é um bebé saudável.

A doença deu origem a uma pandemia que obrigou os governos e autoridades de saúde a pedir às populações para evitarem deslocações desnecessárias.