"Tempestades de citocinas"

Nas suas formas graves, os médicos perceberam que a doença pode levar a uma resposta imune descontrolada, provocando "tempestades de citocinas" que podem levar à morte. Descrito há apenas vinte anos, esse fenómeno foi observado para outros coronavírus (SARS em 2003, MERS em 2012) e é suspeito de explicar a carnificina da "gripe espanhola" em 1918-19 com quase 50 milhões de mortos.

Parte da pesquisa terapêutica aplica-se precisamente à tentativa de travar essa reação exagerada do sistema imunitário, como é o caso de um medicamento imunomodulador, o tocilizumabe, realizado em França.

Danos neurológicos

A perda do olfato e, em menor grau, do paladar tornou-se um dos marcadores mais confiáveis e distintos da doença. Ao mesmo tempo, observações clínicas apontam para possíveis danos neurológicos ligados ao coronavírus em certos casos graves.

Um estudo observacional realizado no hospital de Estrasburgo, publicado a 15 de abril no New England Journal of Medicine (NEJM), mostrou uma proporção significativa de pacientes que sofrem de agitação e confusão após serem tratados com terapia intensiva.

Mas "faltam dados para determinar" se esses distúrbios são devidos aos efeitos da gravidade da doença com as suas tempestades imunológicas, à própria infeção viral ou consequência dos cuidados intensivos, de acordo com o estudo.

No início de abril, no entanto, uma equipa japonesa relatou a presença de traços de coronavírus no líquido cefalorraquidiano de um paciente com COVID-19 que desenvolveu meningite e encefalite, sugerindo que o SARS-CoV-2 pode penetrar no sistema nervoso central.

Complicações cardiovasculares

Mais e mais estudos - principalmente observacionais, por enquanto, sem explicação precisa e irrefutável - indicam um alto nível de complicações cardiovasculares entre os casos graves de COVID-19.

No final de março, um estudo publicado na revista americana JAMA documentou danos cardíacos em 20% de um grupo de mais de 400 pacientes hospitalizados em Wuhan, China.

Ao mesmo tempo, foi observado a formação anormal de coágulos no sangue de uma parte dos pacientes: um estudo holandês em um grupo de quase 200 pacientes mostra que essa é uma característica de um terço deles.

A presença de coágulos na corrente sanguínea pode ter como consequência dramática um acidente vascular cerebral, embolia pulmonar ou ataque cardíaco. "Essa coagulação não se parece com a habitual", disse Shari Brosnahan, médica no hospital de Nova Iorque NYU Langone.

Mais e mais clínicos e investigadores acreditam que esses coágulos sanguíneos desempenham um papel importante na gravidade e mortalidade da COVID-19. Mas a ligação entre coágulos e o vírus SARS-CoV-2 permanece um mistério, porque pode estar ligada mais uma vez à tempestade inflamatória que atinge alguns pacientes.