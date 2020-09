"Tem um nível de risco em que normalmente tomamos decisões para introduzir quarentena e não penso que seria consistente não fazê-lo”, afirmou, também à BBC.

A razão para excluir Açores e Madeira, continuando a estar isentos de quarentena, "é porque têm uma classificação diferente e porque têm testes à entrada”, explicou.

O Reino Unido introduziu a necessidade de auto-isolamento por 14 dias a todas as pessoas que cheguem do estrangeiro ao Reino Unido em 08 de junho para evitar a importação de infeções com covid-19, mas um mês depois isentou cerca de 70 países e territórios, considerados de baixo risco.

Portugal foi adicionado à lista dos países com ‘corredores de viagem’ para o Reino Unido a 22 de agosto.

Na quinta-feira, País de Gales e Escócia decidiram voltar a incluir Portugal na lista de países cujos passageiros têm de fazer quarentena à chegada dos respetivos países, com efeito desde as 04:00 de hoje no primeiro e a partir das 04:00 de sábado no segundo.

O governo galês decidiu também aplicar restrições a seis ilhas gregas e à Polinésia Francesa e Gibraltar, enquanto que a Escócia exige quarentena sobre quem chega de qualquer parte da Grécia e Polinésia Francesa, mas não sobre Gibraltar.

Já o governo britânico decidiu manter inalterada a lista que se aplica apenas, pelo que Portugal, Grécia, Polinésia Francesa ou Gibraltar continuam na lista de países dos ‘corredores de viagem’, isentos de quarentena na chegada a Inglaterra, opção replicada pela Irlanda do Norte.

Consciente do risco de confusão sobre o conselho dado aos viajantes, o ministro dos Transportes britânico admitiu ser “preferível” uma coordenação entre as diferentes nações do Reino Unido, mas lembrou que regras diferentes também foram aplicadas durante o confinamento.

“As administrações autónomas têm as suas próprias leis e as suas próprias regras e aplicam-nas. (…) Estou muito determinado e tento coordenar-me, umas semanas com mais sucesso do que noutras, com as restantes administrações para que possamos anunciar ao mesmo tempo e, idealmente, anunciar a mesma coisa”, disse Grant Shapps.