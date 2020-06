A Câmara de Aveiro anunciou hoje que está a instalar “estações de desinfeção de mãos” em vários locais do município, no âmbito do combate à COVID-19.

“Trata-se de mais uma medida de Combate à Pandemia, com um investimento de 87.084 euros, no aluguer destes equipamentos pelo período de seis meses”, explica uma nota da Câmara Municipal de Aveiro (CMA). Para além do uso de máscara que a autarquia aconselha a adotar, a medida visa “aumentar a segurança individual e coletiva nas deslocações pedonais e utilização dos espaços públicos do município É também, destaca a nota de imprensa, “mais um contributo da CMA para retoma das atividades sociais e para apoio à dinamização do comércio local”. Segundo a autarquia, foi dada a primazia a espaços urbanos, não só do centro da cidade como de outros locais do concelho, num total de 20 pontos. A Câmara Municipal de Aveiro informou pela mesma via que os seus serviços regressam ao horário normal, a partir de quarta-feira. Continuar a ler “No seguimento da evolução positiva no combate ao Coronavírus / Covid-19, a Câmara de Aveiro (CMA) decidiu retomar o funcionamento, em regime normal, de todos os Serviços Municipais”, anuncia. Assim, o Gabinete de Atendimento Integrado (GAI), no Centro de Congressos de Aveiro, regressa ao seu horário habitual, das 08:30 às 16:30. Quanto à Polícia Municipal, mantém o atendimento presencial no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, com o horário das 09:00 às 12:30 e das 13:30 às 16:30. O Centro de Congressos de Aveiro regressa ao horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 21:00, iniciando o seu serviço normal a 01 de julho. No entanto, “a CMA continuará a dar prioridade ao atendimento ao público pelas vias telefónica e digital (em especial via e-mail) e a utilizar o procedimento da marcação prévia de data e hora para consulta de processos”. A pandemia de COVID-19 já provocou mais de 505.500 mortos, incluindo, pelo menos, 1.568 em Portugal, e segundo o último boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) existem 41.912 casos confirmados de infeção. Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram