“É um fenómeno que nós estamos a avaliar e a estudar sendo que não é indiferente a vontade que algumas pessoas têm de morrer em casa seja por covid ou por qualquer outro motivo de morte”, afirmou Graça Freitas, na conferência de imprensa diária de atualização dos dados da pandemia de covid-19.

Portanto, sublinhou, “tirando essa circunstância, obviamente”, os sítios onde ocorreram mais casos estão a ser averiguados.

Segundo Graça, Freitas, o número de casos é “relativamente pequeno”. Contudo, vincou: “Nós sabemos existe e que temos que investigar o que é que derivou da vontade dos próprios e o que é que pode ter derivado de outro tipo de fatores”.

A diretora-geral da Saúde ressalvou que as pessoas que estão nas instituições e em casa infetadas com o novo coronavírus ou com outras patologias - muitas dessas pessoas têm outras doenças - estão a ser acompanhadas por equipas médicas e de enfermagem das suas unidades de saúde.

Questionada na conferência de imprensa sobre a utilização de máscaras cirúrgicas pela população, incluindo por deputados e membros do Governo, quando a recomendação da DGS é no sentido de as reservar para os doentes e profissionais de saúde, Graça Freitas explicou que as estão a usar porque “o mercado tem capacidade de abastecer”.