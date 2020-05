As poucas pessoas que por ali esperavam a sua boleia estavam todas com máscara de proteção, cumprindo as regras determinadas pelo Governo, na passada quinta-feira, devido à pandemia da covid-19.

Foi neste terminal, na freguesia de Benfica, que Paula Pereira considerou positivo o uso da máscara nos transportes públicos, salientando que as pessoas têm tendência a aproximar-se sem ter os devidos cuidados.

“Acho bem, porque andamos quase todos em cima uns dos outros”, referiu à agência Lusa.

À espera do autocarro para ir trabalhar, Paula Pereira verificou que não anda muita gente nos transportes, revelando que é a primeira vez que sai de casa desde que foi decretado o estado de emergência, em 18 de março.

“É a primeira vez que estou a andar… Vim num autocarro de manhã, porque já venho de um trabalho – no autocarro 59 -, que vinha com cinco ou seis pessoas lá dentro, mais nada”, reparou, assegurando que “toda a gente vinha com máscara e uma senhora até tinha uma viseira”.

De acordo com Paula Pereira, que ia para outro trabalho numa zona perto do cemitério de Benfica, o distanciamento de segurança tem sido cumprido dentro dos autocarros, porque as pessoas não se sentam à beira umas das outras.