Com curadoria de Paulo Cunha e de Tiago Fernandes, a edição de 2024 é dedicada ao tema “50 anos de Liberdade”, num convite à reflexão sobre os valores sociais e ao poder transformador da liberdade, através de uma programação que integra filmes de diversas latitudes e diferentes géneros. “Esta é uma programação cuidadosamente pensada para celebrar a liberdade, a solidariedade e o poder transformador do cinema”, destacam os curadores.

Promovido pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), o ciclo de “Cinema na Vinha” integra provas de diferentes perfis de Vinhos Verdes e sorvetes com sabores das castas mais emblemáticas da Região, entre outras actividades de enoturismo preparadas em cada local.

Para Dora Simões, “Temos uma procura muito significativa de diferentes públicos, que se dividem entre as sessões nos jardins da Casa dos Vinhos Verdes e os vários produtores aderentes, experimentando a oferta enoturística e descobrindo mais sobre a Região Demarcada.

No ano em que se assinalam 50 anos do 25 de Abril, quisemos também que o cinema fosse o ponto de partida para uma celebração das diferentes formas de liberdade e uma viagem por realidades culturais distintas. Se o vinho é um elemento agregador, quando associado à arte, deve promover novos diálogos”, refere a Presidente da Direcção da CVRVV.

As sessões têm início pelas 21h30 e são limitadas a um máximo de 50 pessoas. Os bilhetes estão disponíveis aqui ou através dos contactos de cada espaço aderente.

A partir das 20h45, a Casa dos Vinhos Verdes abre as portas e recebe os participantes nos jardins com vista para o rio com provas de Vinhos Verdes de diferentes perfis, desde os mais leves e frescos aos Vinhos Verdes mais intensos, estruturados e de guarda. Nas noites quentes, os sorvetes de Alvarinho, Vinhão, Loureiro e Avesso apresentam os aromas e sabores daquelas castas da Região num formato fresco criado pelo chef António Vieira.

Com inscrição obrigatória, as sessões têm um custo de 10 euros por pessoa e incluem as provas de Vinhos Verdes, a oferta de um sorvete e a sessão de cinema. Até ao final de agosto, há uma dezena de filmes para ver:

10 de julho | Retrato da rapariga em chamas (Céline Sciamma, 2019)

11 de julho | Querido Diário (Nanni Moretti, 1993)

17 de julho | The Florida Projects (Sean Baker, 2017)

18 de julho | Chucking Express (Wong Kar-Way, 1994)

24 de julho | O movimento das coisas (Manuel Serra, 1985)

25 de julho | A Sala de Professores, IIker Çatak, 2023)

31 de julho | O Mal não está aqui (Ryûsuke Hamaguchi, 2024)

1 de agosto | Do fundo do coração (Francis Ford Coppola, 1981)

Filmes para ver no meio das vinhas

Entre vinhedos e adegas, são 11 os produtores da Região que recebem as sessões de cinema integradas no ciclo e que preparam programas de enoturismo para receber os visitantes. Os bilhetes para as sessões devem ser adquiridos através de contactos directos com as quintas e garantem provas de Vinhos Verdes de diferentes perfis em função da geografia:

6 de julho | Quinta de Santa Cristina | O último autocarro (Gilles MacKinnon, 2021)

12 de julho | Quinta dos Encados | O meu burro, o meu amante e eu (Caroline Vignal, 2020)

13 de julho | Quintas de Melgaço | O nosso último Verão na Escócia (Andy Hamilton, Guy Jenkin, 2014)

19 de julho | Adega Edmun do Val | O nosso último Verão na Escócia (Andy Hamilton, Guy Jenkin, 2014)

20 de julho | Quinta da Raza | O nosso último Verão na Escócia (Andy Hamilton, Guy Jenkin, 2014)

26 de julho | Adega de Ponte de Lima | O último autocarro (Gilies MacKinnon, 2021)

27 de julho | Quinta da Aveleda | O último autocarro (Gilies MacKinnon, 2021)

2 de agosto | Casa da Tojeira | Há Festa na Aldeia (Jaques Tati, 1949)

3 de agosto | Monverde Wine Experience Hotel | O nosso último Verão na Escócia (Andy Hamilton, Guy Jenkin, 2014)

9 de agosto | Quinta das Arcas | Há Festa na Aldeia (Jaques Tati, 1949)

10 de agosto | Quinta de Lourosa | Liberdade (Clara Roquet, 2021)