Blissfest é o novo festival Body, Mind & Soul dedicado ao bem-estar e crescimento pessoal, que se realizará nos dias 7 e 8 de setembro, no Sesimbra Natura Park. Fundado com o objetivo de proporcionar uma experiência enriquecedora e transformadora, os participantes poderão assistir a palestras, praticar Meditação, Bakhti Yoga, Ecstatic Dance e muitas outras atividades que promovem uma vida plena e mais leve.

Uma celebração que também abraça o paladar, com um espaço dedicado a refeições que nutrem o corpo e o espírito, um Art Market e um Therapy Garden, onde artistas, marcas conscientes e terapeutas partilham as suas essências.

Para Sofia Varatojo, fundadora do Blissfest, o festival "começou com a vontade de voltar a reunir a comunidade ZIMP e honrar o meu pai. Este era um dos seus projetos, mas que estava associado ao Instituto Macrobiótico de Portugal".

"O Blissfest é um evento mais abrangente, com muitas dinâmicas, que promovem a atividade física, o contacto com a natureza, o compromisso com o nosso corpo e mente, sem nunca esquecer a essência do ZIMP. Não poderia estar mais feliz", conclui em comunicado.

Apesar do programa ainda não estar completamente fechado, já conta com nomes de referência na Meditação, Yoga, Espiritualidade e Astrologia.

Isa Guitana, uma renomada professora de Yoga em Portugal, com mais de 17 anos de experiência. Isa passou 10 anos a viajar para a Índia para praticar sob a orientação de Shri K Pattabhi Jois e o seu neto Sharath Jois, sendo a primeira professora portuguesa a ser autorizada pelo Instituto de Yoga Ashtanga em Mysore, Índia.

Bárbara Luna, uma apaixonada professora de Yoga, movimento e breathwork, especializada em Yoga Pré-Natal e Yoga para Crianças, dedica-se a levar práticas de bem-estar a pessoas de todas as idades e estilos de vida.

Kalid, com mais de 20 anos de experiência e tendo trabalhado em mais de 22 países, ajudou a catalisar profundos processos de transformação pessoal de centenas de milhares de clientes um pouco por todo o mundo, em países como Suécia, Turquia, Rússia, Ucrânia, Suíça, Alemanha, Inglaterra, Peru, Croácia, Áustria e China. Algumas de suas ferramentas vão desde a Meditação, Respiração e Bioenergética até Xamanismo, Sufismo, Sweat Lodge, Firewalking e Vision Quest.

Luís Martins Simões, desde 1987 que viaja pelo mundo fazendo formação e coaching em liderança, comunicação, motivação e inteligência emocional para empresas multinacionais assim como para empresas locais.

Nuno Michaels, Terapeuta transpessoal e astrólogo profissional (ISAR-CAP) certificado pela ISAR (International Society for Astrological Research) com vinte anos de experiência profissional.

TikTek Ensemble, um dueto de músicos que toca ao vivo com o objetivo de colocar todos a mexer, promovendo um estado de êxtase e de meditação provocado pela dança através da respiração, do movimento e do contacto.

Por fim, Vera Kolodzig marcará presença no festival com convidados especiais no seu Podcast Kológica. Serão conversas inspiradoras que prometem levar aos seus espectadores uma dose semanal de inspiração, bem-estar e descoberta pessoal.

Com um espaço pensado especialmente para os pequenos exploradores, o festival é um convite extensivo a toda a família. Até aos cinco anos a entrada é gratuita e haverá atividades dedicadas especialmente para crianças.

A atriz Madalena Brandão, embaixadora do festival, afirma "a minha experiência neste festival foi sempre muito especial, principalmente por ser um festival que inspira toda a família, mas também pela diversidade de atividades e pessoas incríveis que nele participam. Estou muito curiosa com esta nova versão e tenho a certeza que vou adorar."

Para a apresentadora Isabel Silva, "Bliss é uma benção. Uma oportunidade única para nos conectarmos connosco, com uma comunidade de pessoas alinhadas com os nossos valores. Uma verdadeira oportunidade para trabalharmos a nossa melhor versão".