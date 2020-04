Por outro lado, o estudo revelou que o número de pessoas que passou a fazer compras de medicamentos ‘online’ duplicou, que as compras de supermercado também ‘online’ avançaram 79% e que a opção por fornecedores com entregas ao domicílio progrediu 41%.

“Os portugueses mantêm os comportamentos de compra que já tinham, mas iniciaram ou reforçaram outros, que não exigem a sua saída de casa”, sublinhou José Pedro Dias Pinheiro.

No que se refere aos conteúdos noticiosos, os programas de notícias da televisão são os mais procurados como fontes de informação (85%) e considerados os mais credíveis (65%).

As redes sociais, os vídeos ‘online’ e as aplicações são, por seu turno, as fontes nas quais os inquiridos menos confiam.

O estudo indicou ainda que os portugueses estão confiantes na superação do surto, mas menos otimistas.

Na primeira vaga de inquéritos, 47% acreditavam na recuperação, enquanto agora 40% estão confiantes, “com a região Norte a liderar as quebras e a revelar níveis de confiança baixos de otimismo”.

A nível económico, 23% mostram-se otimistas no que se refere às finanças do agregado, enquanto, no que se refere à saúde económica do país, esta percentagem fixa-se em 17%.

Para a realização deste estudo a Marktest teve como base inquiridos com idade igual ou superior a 18 anos, residentes em Portugal continental e com acesso à internet.

O questionário ‘online’ foi aplicado, entre 17 e 20 de abril, a uma amostra de 513 pessoas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 211 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 832 mil doentes foram considerados curados.

Portugal contabiliza 948 mortos associados à covid-19 em 24.322 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.

Relativamente ao dia anterior, há mais 20 mortos (+2,2%) e mais 295 casos de infeção (+1,2%).

Das pessoas infetadas, 936 estão hospitalizadas, das quais 172 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.357 para 1.389.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo já anunciou a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 01 a 03 de maio.