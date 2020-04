"Essencialmente relacionados com questões estruturais, tais como falta de equipamentos em algumas casas de banho, infiltrações em janelas e paredes, inexistência de fechaduras em algumas portas dos quartos e ainda falta de indicação do número de registo de alojamento local na documentação comercial e publicidade, entre outras infrações", indicou a ASAE, numa resposta escrita à agência Lusa.

O processo de contraordenação por incumprimento dos requisitos gerais de funcionamento foi instaurado após duas ações de fiscalização da ASAE ao estabelecimento de alojamento local, com a categoria de hostel, "em julho de 2018 em conjunto com a Autoridade Tributária e em dezembro do mesmo ano em sequência de notificação".

O hostel, localizado na rua Morais Soares, na freguesia de Arroios, foi evacuado no domingo devido a um caso positivo, mas entretanto os hóspedes foram testados e 138 deram positivo.

Segundo o presidente da Comunidade Islâmica, Abdool Magid Vakil, foram acolhidos na Mesquita de Lisboa 179 hóspedes daquele hostel, dos quais 138 tiveram um teste positivo, 35 negativo e seis inclusivo.

Neste âmbito, a presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins, exigiu hoje que a ASAE fiscalize o hostel, uma vez que albergava perto de 200 pessoas em 40 quartos, conforme os números avançados no domingo pelas autoridades.

Na resposta à Lusa, a ASAE indicou que "o estabelecimento em causa, e de acordo com os registos apresentados, tem capacidade de 36 quartos e 210 camas, incluindo beliches".