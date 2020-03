"Isso deixará tempo suficiente para implementar" medidas de higiene, distanciamento e limpeza para garantir a segurança e a saúde dos funcionários", acrescentou o grupo de aviação num comunicado, acrescentando que o trabalho a partir de casa será maximizado.

Essas medidas fazem parte do programa de contenção decretadas pelos Governos espanhol e francês na tentativa de conter a epidemia do novo coronavírus.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Na França, a transferência de casa para o local de trabalho é autorizada "se o teletrabalho não for possível".

A Espanha é o segundo país mais afetado da Europa, com 9.191 casos, incluindo 309 mortos, e o Governo alertou que a contenção da população pode durar.

O fabricante aeronáutico "trabalha com os seus clientes e fornecedores para minimizar o impacto dessa decisão nas operações", afirmou.

A Airbus indica que essas medidas serão "implementadas a nível local em coordenação com os parceiros sociais".

A Airbus emprega 48.000 pessoas na França, onde o A320 e o A330, A350 e A380 são montados em Toulouse, além de helicópteros em Marignane. O grupo aeronáutico e de defesa também possui fábricas na região de Paris, Saint-Nazaire e Nantes.

Em Espanha, emprega 2.700 pessoas em Getafe, Toledo, Albacete e monta aviões de transporte militar, incluindo o A400M, em Sevilha.

Vários gigantes industriais, especialmente na indústria automóvel, já tomaram medidas para limitar ou suspender sua produção.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

Pedro Xavier Simões é um dos doentes com COVID-19: "Nunca me atenderam no SNS24". A "situação vai ficar muito mais grave nas próximas semanas" Ver artigo

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se no centro da pandemia, com quase 60 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos.

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo.

Coronavírus: como funciona a sala de pressão negativa?