Um dia antes, na segunda-feira, a Comissão Europeia anunciou um apoio de até 80 milhões de euros à CureVac, após esta ter, alegadamente, recebido uma oferta da administração norte-americana.

Este apoio financeiro foi divulgado depois de, também nesse dia, a CureVac ter negado haver recebido uma oferta do Governo dos Estados Unidos para reservar a sua descoberta para os norte-americanos, embora tenha confirmado uma reunião com a administração norte-americana.

Na resposta dada à Lusa, a EMA refere ainda estar a isentar os laboratórios de taxas de consultoria científica relativamente a possíveis tratamentos para o Covid-19, garantindo ainda “trabalhar com todas as empresas para progredir o mais rápido possível no desenvolvimento e aprovação da vacina”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, já infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

