O concerto do cantor porto-riquenho Myke Towers na Movistar Arena de Madrid, na passada quarta-feira, 21 de maio, foi interrompido por exceder o nível sonoro permitido.

Nestes casos dita o protocolo que se acendam as luzes do espaço por alguns segundos, de forma a avisar os músicos que o som está demasiado alto e que daí podia resultar a interrupção do mesmo.

O artista já tinha dado um outro concerto no mesmo espaço, no dia anterior, que excedeu "em muito o limite de 102 decibéis", referiu a empresa. "Antes do início do evento, tanto o promotor quanto o empresário e a equipa técnica do artista foram informados dos incidentes do primeiro concerto e das consequências de uma segunda falha em cumprir", refere o comunicado.

Foram feitos vários avisos durante o espetáculo que surtiram efeito e os 16 mil fãs "não perceberam o que estava a acontecer e o resto do concerto decorreu com total normalidade", informa a organização.

