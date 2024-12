O que define o volume de um som?

É importante que se entenda como medimos a intensidade de um som. O volume é medido em decibéis (dB), uma escala logarítmica que quantifica a pressão sonora. Como exemplo, refira-se que um diálogo comum ocorre em torno de 60 dB, enquanto sons acima de 120 dB podem causar dor e danos auditivos no ser humano. Na natureza, alguns fenómenos podem ultrapassar estes limites. Mesmo que produzidos por pequenas criaturas.

Camarão-pistola, um campeão do barulho

No reino animal, um dos sons com mais estrépito é produzido por uma criatura surpreendentemente pequena: o camarão-pistola (Alpheidae). Com apenas alguns centímetros de comprimento, este crustáceo é capaz de gerar sons a alcançarem os 210 decibéis com as suas tenazes — um som mais alto do que um concerto de rock ou um avião a descolar. O som resulta do fecho da tenaz tão rapidamente que cria uma onda de choque e um ruído extremamente alto. A presa fica atordoada e, com isso, passível de ser atacada. Por uma fração de segundo o local alcança a temperatura de 4700 ºC.

Baleias azuis e a comunicação de longa distância

No reino animal, o título de som mais poderoso no que toca a distância percorrida cabe às baleias-azuis (Balaenoptera musculus). O canto deste enorme mamífero pode atingir os 188 decibéis e viajar por milhares de quilómetros através dos oceanos. Este canto “move-se” nas baixas frequências o que lhe permite percorrer vastas distâncias, ligando estes gigantes dos mares em diferentes regiões do globo. A baleia-azul recorre ao canto para navegação, socialização e acasalamento.

Baleias azuis e a comunicação de longa distância créditos: Wikimedia Commons

Krakatoa e o som da devastação

No que toca a fenómenos naturais, poucos eventos sonoros foram tão impactantes quanto a erupção do vulcão Krakatoa, na Indonésia, em 1883. Este evento catastrófico gerou o som mais alto já registado na história moderna, estimado em 310 decibéis. Um ruído de tal forma poderoso que foi escutado a mais de 4.800 quilómetros de distância, nas ilhas do Oceano Índico e também na África Oriental.

Os efeitos sonoros do Krakatoa foram devastadores: o barulho foi o suficiente para romper os tímpanos de indivíduos a centenas de quilómetros de distância, enquanto as ondas de choque atmosféricas deram a volta ao globo três vezes.

Raio, o senhor todo-poderoso dos céus

Outro competidor com direito a pódio no mundo do estrépito é o trovão gerado por um raio. Numa explicação sucinta, quando um raio produzido por uma nuvem cumulonimbus corta a atmosfera, este aquece o ambiente em torno com temperaturas superiores a 30.000 ºC. Daqui resulta uma onda de choque traduzida no trovão. Os trovões com o som mais alto podem atingir os 120 decibéis a uma distância de poucos metros.