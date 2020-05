António Costa falava no final de uma breve visita ao Centro Infantil Maria de Monserrate, em Lisboa, numa iniciativa integrada na preparação da reabertura das creches a partir de segunda-feira.

Após breves discursos do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e da ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o primeiro-ministro fez uma intervenção em que frisou a necessidade de existirem condições de segurança para a reabertura das creches em ambiente de covid-19.

“Tal como se tinha feito com o pessoal que trabalha nos lares, o Governo decidiu fazer um grande esforço para efetuar testes de diagnóstico relativamente às cerca de 19 mil pessoas que trabalham nas creches de todo o país. Neste momento, estão já realizados cerca de 15 mil testes. Vamos continuar a fazer esse trabalho de forma a que, na segunda-feira, quando as creches reabrirem, todas as pessoas tenham sido testadas”, declarou António Costa.

Em relação ao processo de reabertura das creches, António Costa disse que, ao longo das últimas semanas, o Governo foi confrontado com posições díspares, com algumas famílias a pedirem a reabertura rápida, alegando urgência no regresso ao trabalho, e outras a pedirem para que continuassem encerradas.