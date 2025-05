Eduardo Madeira reagiu às imagens de António Costa na Costa do Marfim, onde este foi homenageado, no passado dia 22 de maio, pelos líderes da comunidade ebrié de Abidjan.

Com o seu bom humor do costume, o ator partilhou uma foto do antigo primeiro-ministro onde este aparece com um traje de chefe tribal.

"António Costa é o novo Prémio UNESCO para a paz e o novo Prémio ModaLisboa roupas do Mundo", escreveu o artista.

Leia Também: Nuno Markl: "Já vivi aventuras com o Eduardo Madeira, mas isto foi novo"