O segundo filho de Mia Rose, António Francisco, nasceu no último domingo, 9 de março, para alegria dos pais, familiares e amigos.

A madrinha do bebé, Mafalda Leal da Costa, reagiu nas redes sociais ao nascimento do menino e mostrou-se profundamente emocionada.

"No espaço de poucos dias perdi a minha avó e vi o meu afilhado nascer. Logo eu que acredito pouco em coincidências. Vieste-me encher de amor e esperança, meu Tico pequenino. Prometo mostrar-te todas as canções e filmes mais bonitos do mundo", declarou na legenda de um conjunto de fotografias e vídeo do dia em que conheceu o pequeno António.

O segundo filho de Mia Rose nasce do casamento com António Morais. A cantora e influenciadora digital é ainda mãe de Mateus, fruto da relação anterior com Miguel Cristovinho.

Leia Também: Mia Rose já foi mãe pela segunda vez. A primeira fotografia do bebé