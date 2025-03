Quase duas semanas depois de ter sido mãe pela segunda vez, eis que Mia Rose já fez o primeiro passeio na rua com o seu bebé, António Francisco, que carinhosamente trata como "Tico".

Na sua página de Instagram, a influenciadora digital e artista partilhou este momento com os seguidores através de ternurentas fotografias.

"Nem o mau tempo nos impediu de fazer o nosso primeiro passeio com o Tico", realçou.

De notar que Tico é fruto do casamento de Mia com António Morais. Esta também é mãe de Mateus, que nasceu da anterior relação com Miguel Cristovinho, músico dos D.A.M.A.