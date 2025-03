O dia 9 de março de 2025 ficará para sempre marcado na vida de Mia Rose. Nesta data nasceu António Francisco, que carinhosamente trata por Tico, fruto do seu casamento com António Morais.

Esta quarta-feira, dia 12, a influenciadora digital partilhou com os seguidores da sua página de Instagram uma série de imagens que retratam o momento do nascimento do bebé, bem como aqueles que se seguiram.

"Alguns momentos de uma das experiências mais bonitas de sempre. Quero acima de tudo agradecer a toda a equipa que nos acompanhou, repleta de profissionais exemplares que me fizeram sentir tão segura ao longo de todo o processo", realçou na legenda da partilha, agradecendo aos médicos e enfermeiros que a acompanharam.

"E a todo o staff que tomou conta de nós nestes primeiros dias: obrigada pelo cuidado, paciência e por todos os sorrisos que tornaram este processo mais fácil e ainda mais bonito. Nosso Tico, está na hora de ir para casa", completou.

