Mia Rose está a viver uma das melhores fases da sua vida. A cantora está grávida do segundo filho, fruto do casamento com António Morais, e mostrou-se uma mulher completamente apaixonada.

Numa partilha nas redes sociais, a influenciadora fez uma declaração de amor ao companheiro.

"Completamente apaixonada pelo meu marido. Sei que sou uma rapariga muito sortuda. Todas as noites, este homem faz-me massagens na barriga com creme e torna tudo muito mais fácil por ele ser tão gentil e solidário", afirmou a cantora.

Veja a imagem.



© Instagram/Mia rose

Numa outra partilha, a influenciadora mostrou várias imagens e vídeos de como tem vivido os últimos dias na companhia da família.

Ora veja.