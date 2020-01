Investigadores da Universidade College London fizeram testes em 138 corredores iniciados na maratona e concluíram que após seis meses de treino as artérias dos participantes "rejuvenesceram", traduzindo-se numa redução do risco de ataque cardíaco e de acidente vascular cerebral (AVC).

Segundo os investigadores, a pressão arterial também melhorou, sem se recorrer a fármacos, sendo que os participantes menos em forma foram os que revelaram melhores resultados e benefícios gerais.

A conclusão é de um estudo financiado pela British Heart Foundation (BHF) e publicado no Journal of the American College of Cardiology.

O estudo recorda, no entanto, que atletas com uma condição cardíaca pré-existente não diagnosticada podem ter eventos fatais ao tentar fazer uma maratona, embora tal possibilidade seja rara. "Pessoas com doenças cardíacas conhecidas ou outras condições médicas devem falar com o seu médico primeiro. Mas, para a maioria das pessoas, os benefícios do exercício superam qualquer risco", disse a coordenadora da investigação, Charlotte Manistry, citada pela BBC.

"Os benefícios do exercício são inegáveis. Manter-se ativo reduz o risco de sofrer um ataque cardíaco ou AVC e reduz as hipóteses de morte precoce", diz Metin Avkiran, da BHF.