O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) precisou, num comunicado, que esta ajuda irá ser distribuída pelas equipas sanitárias da cidade de Wuhan, capital da província de Hubei (centro), onde a nova estripe foi identificada pela primeira vez.

“Este coronavírus está a propagar-se a uma velocidade vertiginosa e é importante disponibilizar todos os recursos necessários para o travar”, disse a diretora-executiva da agência da ONU, Henrietta Fore.

“Podemos não saber o suficiente sobre o impacto do vírus em crianças ou quantas podem estar afetadas, mas sabemos que uma vigilância e uma prevenção rigorosas são essenciais. O tempo não está do nosso lado", acrescentou a líder da organização.

A UNICEF precisou que estas seis toneladas de ajuda foram enviadas para a China a partir do centro mundial de logística da agência da ONU localizado em Copenhaga (Dinamarca), garantindo que mais itens serão enviados nos próximos dias.

A UNICEF indicou igualmente que mantém um contacto próximo com as autoridades chinesas, nomeadamente com o Ministério do Comércio e a Comissão Nacional de Saúde, com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e com outras agências das Nações Unidas para monitorizar os desenvolvimentos e as necessidades à medida que a situação progride.