A procura é imensa e é incentivada pelos slogans oficiais: a província de Guangdong (110 milhões de habitantes) obriga a cobrir o rosto em locais públicos e várias regiões adotaram medidas idênticas.

As autoridades também pediram para se intensificar a produção de máscaras.

É verdade que Pequim se esvazia no Ano Novo Lunar, quando trabalhadores imigrantes e vários de dos seus habitantes retornam às suas regiões de origem. Mas, ao mesmo tempo, muitos turistas chegam à capital e os próprios habitantes participam das festividades organizadas em templos e parques da cidade. Porém, devido à epidemia, vários eventos e viagens em grupo foram cancelados em todo o país.

Os transportes foram paralisados, com o suspensão de pelo menos 2.000 comboios interprovinciais.

Confinados em casa, os chineses matam o tédio nas redes sociais, com mensagens sarcásticas. Num vídeo muito partilhado nas mensagens do WeChat, jogadores de mah-jong são vistos sentados à mesa com sacos plásticos transparentes na cabeça.

Por outro lado, no bairro Sanlitun, conhecido pelos seus bares e pequenas lojas, dois chineses sem máscara fumam um cigarro com um ar despreocupado.