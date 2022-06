As 10 ruas mais longas do mundo

Há tantos tipos de rua como as que podemos imaginar. Estreitas, modernas, ricas no comércio, residenciais e tranquilas, bonitas e pitorescas, e até algumas que é melhor evitar. A Civitatis, empresa de venda de visitas guiadas, excursões e free tours, reuniu informação sobre as dez artérias mais longas do mundo. A primeira da lista supera os 50 quilómetros de comprimento.

Yonge Street (Toronto)

Com os seus 56 quilómetros, a Yonge Street em Toronto é a rua mais longa do mundo. Esta artéria, declarada Património Histórico Nacional e incluída no “Guinness Book of Records”, é o lugar perfeito para descobrir as principais atrações da cidade canadiana desde o seu início no Toronto Waterfront até chegar à fronteira com o Minnesota, como o mercado de St. Lawrence, a Torre CN ou os Jardins de Alexander Muir.

créditos: Copyright (c) 2008 Gary Blakeley/Shutterstock. No use without permission.

Western Avenue (Chicago)

Com nada mais nada menos que 37 quilómetros de extensão, Chicago e sua Western Avenue sobem diretamente para o top das ruas mais longas do mundo. Esta via foi construída entre 1851 e 1869 e, desde então, tem sido o palco dos famosos desfiles do Dia de São Patrício ou do Chicagoland Toys for Tots. Aqui, destacam-se vários lugares, como um antigo parque de diversões convertido em centro comercial, um interessante cemitério ou uma zona de piquenique, ideal para os dias de primavera ou verão na cidade americana.

créditos: Copyright (c) 2012 Lissandra Melo/Shutterstock. No use without permission.

Avenida Rivadavia (Buenos Aires)

Buenos Aires tem a artéria mais larga do mundo, a Avenida 9 de Julio, e uma das mais longas do mundo, a Avenida Rivadavia, com 35 quilómetros de comprimento. Esta grande via começa na famosa Plaza de Mayo e chega até Moreno. O seu nome presta homenagem a Bernardino Rivadavia, o primeiro presidente da República Argentina.

créditos: Copyright (c) 2020 Nick Photoworld/Shutterstock. No use without permission.

Sunset Boulevard (Los Angeles)

Trinta e cinco quilómetros é quanto mede a Sunset Boulevard, uma das ruas mais famosas de Los Angeles e uma das vias mais longas do mundo. Ao ser tão extensa, a artéria inclui diferentes áreas de grande importância para a cidade, como o Sunset Strip, Hollywood, Beverly Hills e Bel Air. Sabia que esta rua segue um antigo caminho por onde passava gado? Hoje em dia, no Sunset Boulevard encontramos os melhores restaurantes, bares, lojas de moda e clubes de comédia da cidade californiana.

créditos: Copyright (c) 2016 J Dennis/Shutterstock. No use without permission.

Broadway (Nova Iorque)

A via atravessa a ilha de Manhattan de sul a norte e contém alguns dos teatros mais importantes do mundo, além do edifício Flatiron, Times Square e o Radio City Music Hall. A rua Broadway deve o seu nome ao termo holandês "brede wegh", ou "rua larga", em português.

créditos: Copyright (c) 2015 Tomas Kohoutek/Shutterstock. No use without permission.

Rua Roskildevej (Copenhaga)

Esta rua da capital dinamarquesa tem um total de 31 quilômetros de extensão, o que a torna a mais longa da Europa. A artéria começou a ser construída no século XVIII para substituir a Via Régia, pertencente ao traçado medieval de Copenhaga. Um dos edifícios mais destacados de Roskildevej é o Palácio Frederiksberg, uma das principais atrações turísticas da capital dinamarquesa.

créditos: Copyright (c) 2019 ArCaLu/Shutterstock. No use without permission.

Avenida de los Insurgentes (Cidade do México)

Esta é uma das principais vias do Distrito Federal, já que atravessa a cidade desde o Aqueduto de Guadalupe até ao Viaduto de Tlalpan, numa extensão total de 28,8 quilómetros. Percorrê-la é conhecer a história do México, pois desde a sua inauguração em 1953, viu o seu nome mudar em várias ocasiões, dependendo do momento vivido na capital mexicana.

Rua Ulloi (Budapeste)

Abaixo da marca dos 20 quilómetros, a Rua Ulloi figura na lista com 15,6 quilómetros de extensão. Ao caminhar pela artéria principal de Budapeste podemos ver a Universidade, o Museu de Artes Aplicadas e os mais belos jardins da capital húngara.

créditos: Copyright (c) 2020 Geza Kurka Photo Video/Shutterstock. No use without permission.

Fifth Avenue (Nova Iorque)

A Fifth Avenue em Nova Iorque é uma das ruas mais longas do mundo graças aos seus 14 quilómetros. Para muitos, perder-se nesta rua é algo a fazer pelo menos uma vez na vida, já que esta famosíssima artéria de Manhattan foi cenário de milhares de filmes e conta com algumas das lojas e edifícios mais importantes e reconhecidos do mundo. O Empire State Building, a Biblioteca Pública ou museus como o Metropolitan, o The Frick Collection ou o City Museum são apenas alguns dos destaques desta via, também considerada uma das mais famosas do mundo.

créditos: Copyright (c) 2015 Stephan Guarch/Shutterstock. No use without permission.

The Bund (Shanghai)

A última rua da lista fica no distrito financeiro de Shanghai. A East Zhongshan Road, popularmente conhecida como The Bund, estende-se por 13 quilómetros ao longo das margens do rio Huangpu. Coração das atividades financeiras da cidade chinesa, The Bund está repleto de edifícios emblemáticos como o antigo edifício do HSBC, a Alfândega ou o Parque Huangpu.