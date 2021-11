Inspire fundo, feche os olhos, vai conhecer 5 miradouros incríveis na Beira Baixa

Miradouro do Bando dos Santos

É o miradouro mais conhecido de todo o concelho e fica localizado no coração do Bando dos Santos. Escusado será dizer que a vista é deslumbrante. “Com nuvens estamos acima do mundo. Sem nuvens, está o mundo aos nossos pés”. A definição é do Andarilho (Sapo Viagens) e resume muito bem a magnitude deste lugar.

Miradouro das Cruzianas

No limite nordeste do concelho, na freguesia de Envendos, próximo do famoso Pego da Rainha, encontramos um magnífico miradouro sobre os meandros do Ocreza e a imensidão das primeiras serranias da Beira Baixa. É o miradouro do Castelo Velho da Zimbreira. Mas, aqui, queremos dar-lhe a conhecer um outro, não muito distante dali. O Miradouro das Cruzianas é outro ponto notável desta zona, com vistas soberbas sobre o vale e a foz do Ocreza, a barragem da Pracana e vastas áreas de floresta. Ainda assim, lá no alto, é o silêncio que impera.

Miradouro da Feiteira. créditos: Associação Rotas de Mação

Miradouro da Pontão/Formosa

Se tivéssemos de escolher apenas um sítio para apreciar a beleza que circunda o Tejo na zona de Ortiga, este seria o local eleito. Com tempo favorável, dali se avistam territórios do concelho de Sardoal, a cidade de Abrantes, os campos de Alvega, a Barragem e o Castelo de Belver, a praia fluvial de Ortiga e, mais ao longe, a vila de Gavião, esta já em terras alentejanas.

Miradouro da Feiteira

Foi um dos últimos a ser "descoberto" e divulgado, mas já é um dos pontos mais visitados e fotografados da Rota do Penhascoso. E não é para menos: o Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural local ali instalou uma guitarra de grandes dimensões, reforçando o epíteto Penhascoso – “Aldeia do Rock”, assim como uma mesa e dois bancos, que convidam a uma pausa enquanto se apreciam as vistas ao redor.

Miradouro da Serra do Corvo

Entre as aldeias de Serra e Queixoperra encontra-se este miradouro, um dos pontos mais altos da Rota da Queixoperra. Apresenta uma vista desafogada sobre os primeiros campos do Ribatejo e torna-se especialmente mágico quando, no topo de uma escarpa com vários metros de altura, ali assiste-se ao pôr do sol.

