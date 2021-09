O outono traz às estradas de Portugal um tom dourado único e apresenta-se como convite para a descoberta das melhores paisagens, com deslumbrantes serras e barragens.

Apesar do território ser pouco extenso, a beleza dos destinos portugueses e a qualidade e excelência das atrações turísticas é incomparável.

A gastronomia, clima, variedade de património natural e cultural fazem de Portugal um dos melhores destinos para sair da rotina. Os fins de semana de outono passam a ser excelentes oportunidades para pequenas escapadinhas que fogem às tensões do dia a dia.

Se ainda não se sente seguro para viajar para fora do país, porque não ficar a conhecer tudo o que de melhor Portugal tem para oferecer de norte a sul?

Não sabe o que visitar no seu país? Deixamos como sugestão as famosas Reservas, Barragens, Serras e Paisagens de Portugal vencedoras do Prémio Cinco Estrelas Regiões.

Vencedores na Categoria Reservas, Paisagens e Barragens:

Lagoa das 7 cidades – S. Miguel, Açores

Passadiços do Paiva – Arouca, distrito de Aveiro

Miradouro da Fraga de Puio – Mirando do Douro, distrito de Bragança

Portas de Ródão - Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco

Parque Natural da Ria Formosa - Algarve

Vale Glaciar do Zêzere- Manteigas, distrito da Guarda

Grutas de Mira de Aire – Porto de Mós, distrito de Leiria

Tapada Nacional de Mafra – distrito de Lisboa

Piscinas Naturais de Porto Moniz - Madeira

Barragem de Montargil - Ponte de Sor, distrito de Portalegre

Barragem Castelo de Bode – Tomar, distrito de Santarém

Monte de Santa Luzia - Viana do Castelo

Miradouro de São Leonardo - Peso de Régua, distrito de Vila Real

Trilho do Vinho do Porto – Lamego, distrito de Viseu

Vencedores na Categoria Serras:

Serra de Monchique - Algarve

Serra da Estrela - Guarda

Serra do Alvão - Vila Real