Desengane-se se pensa que só de verão se fazem as férias. A pensar neste feriado de outono, a Bestravel em parceria com o Portugal Guia-te, sugere três escapadinhas, para que se possa planear a próxima viagem sem ser necessário sair do país.

Serra da Estrela

Incontornável no outono, a Serra da Estrela é uma das mais extensas áreas protegidas nacionais. É a cerca de 1500 metros de altitude que se localiza um dos seus ex-líbris, o Covão D’Ametade, que tem tanto de imponente como de encantador. Conhecido por ser onde o rio Zêzere começa a ganhar dimensão, este local torna-se bastante atrativo pela vegetação que o envolve, apresentando uma paisagem esplêndida dos Cântaros Magro, Gordo e Raso.

3 escapadinhas para aproveitar o fim de semana prolongado em modo créditos: Divulgação

Igualmente no coração da Serra da Estrela, a rota das Faias é uma obra-prima da Mãe-Natureza que não deve escapar aos amantes de caminhadas. Mergulhe neste “Bosque Encantando” – como também é conhecido – e deixe-se levar por um cenário idílico com vistas únicas sobre o Vale Glaciar do Zêzere, a Torre, os Cântaros as Penhas Douradas. Prepare-se para viver uma verdadeira sinestesia.

Se pretender passar um dia mais descontraído em família ou entre amigos, a praia de Vale do Rossim é uma boa opção. Classificada como praia de Qualidade de Ouro, fica numa lagoa artificial onde pode aproveitar para fazer algumas atividades desportivas, como rappel ou canoagem.

Evoramonte

Os meses de setembro a novembro são, também eles, propícios a visitar o coração do Alentejo português. Aninhada entre as cidades de Évora e de Estremoz, a freguesia de Evoramonte tem conquistado cada vez mais visitantes, pelas suas atrações históricas, paisagens paradisíacas e, claro, pela boa gastronomia.

Comece por explorar a vila medieval e conhecer as quatro portas dionisinas albergadas na muralha que a circundam: a Porta do Freixo, a Porta do Sol, a Porta de São Brás e a Porta de São Sebastião. Aproveite a localização e faça uma visita até ao alto da Serra d’Ossa, capaz de proporcionar uma paisagem rural fascinante. Com uma fauna e flora riquíssima, é um autêntico refúgio para quem procura a tranquilidade derivada da conexão com a natureza.

Num dos pontos mais altos da Serra de Ossa, vai encontrar o Castelo de Evoramonte. Percorra os seus encantos e fique a conhecer as inúmeras histórias que este monumento tem para lhe contar.

Ilha do Pico, nos Açores

A riqueza geográfica de Portugal leva-nos, num outro prisma, ao arquipélago dos Açores, o destino ideal para quem procura uma conexão com a natureza verdadeiramente inebriante. Formações geológicas, lagoas em antigas crateras de vulcão e observação de baleias e golfinhos são algumas experiências ímpares que fazem desta região um tesouro do nosso património cultural.

Entre as nove ilhas que o compõem, destacamos a ilha do Pico, aquela que ostenta a homónima e mais alta montanha de Portugal. Aventure-se até ao seu topo e experiencie 2351 metros de cortar a respiração, com paisagens idílicas únicas.

Conhecida também pela sua atividade vulcânica, a ilha do Pico alberga o maior tubo lávico do país, a Gruta das Torres, local onde pode observar vários tipos de lava, numa experiência realmente imersiva. O preto da lava que cobre as paisagens é, aliás, uma realidade constante em toda a ilha, cenário de que é exemplo as Vinhas da Criação Velha, classificadas como Património Mundial pela UNESCO