“O nosso pessoal da Força Aérea, mais de uma dezena de militares, quando voltarem para cá [da China] também vão passar o Carnaval em quarentena”, disse Bolsonaro, à saída do Palácio da Alvorada, a sua residência oficial em Brasília.

O Brasil anunciou que na terça-feira vão partir de Brasília com destino à China duas aeronaves que farão o repatriamento de brasileiros que queiram sair do país asiático devido ao novo coronavírus.

A informação foi avançada pelo ministro da Defesa do Brasil, Fernando Azevedo e Silva, à imprensa local na terça-feira.

Segundo o governante, as duas aeronaves que voarão até à China, com capacidade de 30 passageiros cada uma, pertencem à frota do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e trata-se de duas aeronaves de reserva nas quais o chefe de Estado não costuma viajar.

Antes de chegar a Wuhan, principal foco do surto da doença, cuja data prevista para aterrar é na madrugada de sexta-feira, os aviões deverão fazer escalas em Fortaleza (Brasil), Las Palmas (Espanha), Varsóvia (Polónia) e noutra cidade da China, cujo nome não foi revelado.

Segundo Azevedo e Silva, o grupo de brasileiros que está em Wuhan deverá regressar ao Brasil na manhã do próximo sábado.

O Ministério das Relações Exteriores brasileiro, liderado por Ernesto Araújo, confirmou que 29 pessoas pediram repatriação, incluindo quatro chineses identificados como cônjuges, filhos ou pais de brasileiros. A lista inclui sete crianças.