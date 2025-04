Regina Duarte, reconhecida atriz brasileira que integrou novelas como 'Página da Vida', 'Roque Santeiro' e 'Rainha da Sucata', está em Portugal para apresentar o seu trabalho enquanto pintora.

A artista esteve à conversa com Diana Chaves e João Baião para falar sobre esta paixão, que descobriu ainda na altura em que representava, e à qual se dedicou a tempo inteiro mais recentemente.

"Depois que fui convidada para fazer parte do departamento de Cultura lá no Brasil, não voltei à televisão", lembrou, tendo feito parte do governo de Jair Bolsonaro.

"Depois de uma certa idade, é importantíssimo ter uma ocupação. Não queria mais decorar texto", realça, notando que a arte a salvou.

A partir deste sábado, estará em exposição no Palácio Biester em Sintra uma coleção da atriz intitulada Fases e Faces.