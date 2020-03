O ministério da Saúde recomendou que os brasileiros não partilhem as bombas de metal usadas para beber chimarrão. O beijo, "mesmo que não seja na boca", também é totalmente desaconselhável.

NOVA ZELÂNDIA

Várias instituições abandonaram o "hongi", uma tradicional saudação maori na qual duas pessoas tocam o nariz e a testa.

ALEMANHA

Num exemplo de novos comportamentos sociais e sanitários, o ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, recusou-se na segunda-feira a apertar a mão estendida da chanceler Angela Merkel. Os dois riram.

ESPANHA

A pouco mais de um mês da Semana Santa, no início de abril, os beijos à Virgem podem ser banidos. "É uma das medidas cogitadas", afirmou um funcionário do ministério da Saúde, Fernando Simón.

Durante a Semana Santa, principalmente em Espanha, são realizadas procissões católicas em todo o país, onde milhares de fiéis correm para tocar as mãos e os pés da Virgem ou dos santos para pedir proteção.

ROMÉNIA

Na Roménia, o medo do novo coronavírus corre o risco de estragar a celebração do Dia Internacional da Mulher, a 8 de março. O secretário de Estado da Saúde, Nelu Tataru, aconselhou os homens a não beijar as mulheres e a oferecer apenas um buquê de flores ou um amuleto da sorte (o "Martisor"), como dita a tradição no início da primavera. "Oferecemos flores, mas não beijos", recomendou.

A poderosa Igreja Ortodoxa autorizou os fiéis a parar de abraçar os ícones nas igrejas e a usar uma colher descartável para a comunhão.

HOLANDA

Na Holanda, onde agora é proibido depositar a hóstia diretamente na boca, as dioceses não pensaram em tudo: de acordo com o jornal de referência De Volkskrant, na missa de domingo de uma igreja em Amsterdão, o cesto de oferendas passou de mão em mão, como de costume.

LÍBANO

O "Footshake" também se tornou viral no Líbano, onde um vídeo viral mostra o cantor Ragheb Alama e o comediante Michel Abou Sleiman, alegres, a tocar os pés quatro vezes.

AUSTRÁLIA

O ministro da Saúde do estado de Nova Gales do Sul, Brad Hazzard, convidou os australianos a "dar palmadinhas ao invés de apertar as mãos".