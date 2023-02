A investigação, publicada na revista científica Psychiatry Research, salienta que os consumidores diários de canábis podem chegar a apresentar duas vezes mais queixas de insónia do que a população não consumidora.

Investigadores do Centro de Pesquisa em Saúde da População, da Universidade de Bordéus, e do Centro de Pesquisa em Epidemiologia e Estatística, da Universidade Paris Cité, em França, referem que o consumo de canábis é comum entre os jovens adultos, citando estimativas recentes que apontam que 13,9% utilizam mensalmente aquela droga, e 4%, todos os dias.

Os cientistas analisaram dados de 14,8 mil estudantes, com uma média de 20 anos, que participavam do i-Share – uma coorte de alunos das Universidades de Bordéus, Versalhes e Nice.

Segundo dados estatísticos descritivos do referido estudo, 73,6% dos alunos não consumiam canábis ou raramente o faziam; 20,5% faziam-no mensalmente; e 4,4% semanalmente; já 1,5% admitiu usar a substância numa base diária.

"Nesta grande amostra de estudantes universitários, descobrimos que a probabilidade de ter insónia era 45% maior em utilizadores de canábis em comparação com não consumidores. As estimativas aumentaram de forma constante com a frequência de utilização, atingindo uma probabilidade 2,0 vezes maior de insónia em consumidores diários em comparação com utilizadores que nunca/raramente consumiam", lê-se no estudo.

Segundo os investigadores, a análise de dados do estudo foi ajustadas para as características sociodemográficas e comportamentos de saúde, o que permite reforçar as conclusões da análise.

