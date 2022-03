A Naturecan, um marca inglesa produz e comercializa produtos à base de canabidiol (CBD) - uma componente da planta de canábis com efeitos benéficos para o bem-estar físico e mental - que chega a Portugal com uma oferta que pretende ajudar quem sofre de ansiedade e dores crónicas.

A gigante britânica oferece uma extensa e exclusiva gama de produtos de CBD de qualidade e já está em mais de 30 países.

A utilização do CBD (canabidiol) é legal de acordo com a legislação da União Europeia, desde que a quantidade de THC - Tetrahidrocanabinol, a principal substância psicoactiva encontrada nas plantas do género Cannabis - no produto seja inferior a 0,2%.

O SAPO Lifestyle esteve à conversa com Paul Finnegan, co-fundador da Naturecan.

Qual é o objetivo da Naturecan com a entrada no mercado português?

A Naturecan é uma marca inglesa de bem-estar, que produz e comercializa produtos à base de canabidiol com o objetivo de ajudar as pessoas a ter uma vida mais feliz. A ideia de criar a Naturecan surgiu de um incidente com Andy Duckworth, agora co-fundador da marca. Nós já éramos amigos de longa data e na altura o Andy tinha um problema no trapézio, fruto de mais de 20 anos de ginásio, que eu sugeri aliviar com CBD. Eu já era um grande interessado nos efeitos da CBD e quando, passados três dias, o Andy viu como o seu problema tinha sido atenuado, passou a ser também um fã assumido. Assim, decidimos investir no mercado da CBD e nasceu a Naturecan, com a missão de servir e satisfazer os nossos clientes com produtos de alta qualidade, através de um processo 100% transparente, para que vivam de forma mais feliz e saudável.

FAQS sobre CBD O que é o CBD? O CBD (ou canabidiol) é um composto encontrado em relativa abundância no cânhamo (cannabis sativa). Tem diferentes aplicações medicinais, e é o principal ingrediente activo em produtos baseados em cânhamo, como óleos, cápsulas, snacks, gomas ou cosmética. O CBD não é tóxico, o que significa que não trará os efeitos do THC, que provoca alterações cognitivas negativas. Todos os produtos da Naturecan são purificados para assegurar que contêm níveis não-detectáveis de THC, o que significa que são totalmente seguros para o nosso consumo. Quais são os potencias efeitos? Numerosos estudos indicam que o óleo de CBD pode ser eficaz na melhoria de várias doenças ou sintomas mais rotineiros do dia a dia. Ansiedade, inflamações, insónia e dores crónicas. O óleo de CBD interage com o nosso organismo através de receptores de canabidiol, que juntamente com algumas enzimas forma o sistema endocanabinóide. Quando este grande sistema de receptores é estimulado, permitem que o corpo produza químicos (endocanabinóides), que têm um papel fundamental na regulação de funções básicas diárias, como o humor, apetite e sono. Saiba mais sobre os efeitos e benefícios do CBD aqui. O CBD é legal? Em Portugal qualquer produto derivado da canábis que tenha menos de 0,2% de THC é considerado seguro e legal para consumo. O nosso óleo de CBD tem menos de 0,01% de THC. Tudo isto é testado e assegurado por laboratórios externos. Cada um dos nossos produtos tem certificados de análise que asseguram isso. Como tomar óleo de CBD? Para tomar o óleo de CBD basta colocar algumas gostas debaixo da língua. Deixar as gotas durante 1 minuto sem engolir. Isto permite uma absorção mais eficiente, e efeitos entre 15 a 30 minutos. A dosagem difere de pessoa para pessoa, dependendo de factores como altura, peso, idade e razões da toma. É recomendado que não se passe os 70mg diários. Este valor inclui todas as formas de CBD, seja óleo, cápsulas ou snacks. O óleo de CBD tem efeitos secundários? O CBD é um composto natural que afecta todos de forma diferente. Não há registos de efeitos secundários sérios , no entanto é recomendável iniciar como uma dose baixa e ir subindo caso não aconteça nada indesejado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), "o CBD é de forma geral bem tolerado. Não há evidência que um uso recreacional tenha levado a problemas de saúde." Alguns efeitos secundários incomuns podem incluir: boca seca, pressão baixa e dores de cabeça ligeiras. Se toma alguma medicação, deve primeiramente consultar o seu médico.

Que produtos da marca já estão disponíveis em Portugal?

Todos os produtos da Naturecan estão disponíveis em Portugal. Atualmente, temos uma variedade de produtos composta por óleos, snacks alimentares, suplementos para o mundo fitness, óleos para animais e ainda produtos de cosmética e beleza como cremes, máscaras e batons, todos compostos por CBD.

Qual a composição dos produtos?

Todos os produtos da Naturecan são compostos por CBD e por MCT orgânico, isto é uma substância mineral inerte que torna o produto mais puro, sem “extras”. Esta é a composição base de todos os nossos produtos, mas claro que, dependendo de cada um, há outros ingredientes que os compõe, como é o caso das cookies de chocolate que têm chocolate negro, por exemplo. Além disso, importa referir que todos os nossos produtos são produzidos nos Estados Unidos da América, onde temos uma parceria com a BAS Research, um grupo de investigação e fabrico de canábis medicinal certificado que desenvolve produtos avançados de canábis medicinal orientados para a ciência, para garantir a produção de produtos de CBD de alta qualidade.

Estes produtos têm riscos para o consumidor?

Como em qualquer produto, também a toma dos produtos de CBD deverá ser doseada e de acordo com as particularidades, constituição física e necessidades de cada pessoa. Ainda assim, até ao momento, não foi verificada nenhuma contraindicação ou risco associado à toma destes produtos.

E quais os benefícos?

Os principais benefícios dos produtos da Naturecan assentam numa maior sensação de bem-estar, relaxamento e tranquilidade, ajudando assim a gerir a ansiedade e o cansaço. Na prática, estes produtos ajudam a regular os recetores CB1 e CB2 que temos no cérebro resultando em efeitos terapêuticos para a ansiedade. Além disso, os produtos à base de CBD são ainda fortemente indicados para patologias como epilepsia, para atenuar sintomas de tratamentos oncológicos e são ainda ótimos agentes anti-inflamatórios para quem procura uma alternativa natural.

Quem deve tomar estes produtos e quem não deve fazê-lo?

Todas as pessoas com mais de 18 anos, que não se encontrem grávidas ou a amamentar, podem consumir produtos à base de CBD. No caso de pessoas com doenças diagnosticadas, principalmente crianças com espectro de autismo, epilepsia, esclerose múltipla, cancro ou outros problemas, podem consumir estes produtos desde que tenham prescrição médica.

Quais os best-sellers e intervalos de preços?

O nosso óleo de CBD 10%, na categoria de óleos naturais é, sem dúvida, o nosso best-seller, sendo a opção ideal para quem procura uma solução no combate ao stress e à ansiedade. Os preços variam muito de categoria de produtos para categoria, sendo que a categoria de produtos de cosmética varia entre 4 euros a 30 euros, a de snacks alimentares entre 3 euros a 20 euros, a de suplementos fitness entre 2 euros a 40 euros, a de produtos para animais entre 20 euros a 100 euros e, por fim, a categoria de óleos naturais varia entre 30 euros a 300 euros. Quanto ao local de compra, todos os nossos produtos estão disponíveis no site e são entregues no prazo de um a cinco dias úteis.

Qual é o feedback do consumidor?

Todas as pessoas que procuram alcançar o bem-estar e equilíbrio emocional, com ou sem patologia médica, encontram nos produtos de CBD uma alternativa natural, vegan e saudável, pelo que a procura por este tipo de produtos tem vindo a aumentar. O mercado do CBD em Portugal é um mercado em crescimento e há uma aceitação e curiosidade visíveis por parte dos consumidores portugueses. Acreditamos que, no contexto atual, há espaço para criar uma relação sólida e estável com o consumidor português para o futuro.

Quais as perspetivas futuras e ambição da marca em Portugal?

A nossa ambição será sempre a de crescer e de ganhar a confiança de cada vez mais portugueses para que vejam na Naturecan uma opção mais saudável e transparente no mercado de CBD. Acima de tudo, a nossa missão é a de ser um agente ativo na educação e desmistificação do conceito de CBD, oferecendo os melhores produtos. No futuro, queremos ser a primeira escolha dos portugueses e ajudá-los a conseguir alcançar o seu bem-estar físico e mental.

