As 333 carruagens e as 56 estações do Metro de Lisboa encontram-se todas desinfetadas por nebulização, com um produto específico, para diminuir o risco de contaminação e contágio da Covid-19, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a empresa revela que a aplicação do produto foi efetuada em toda a frota de material circulante e estações, com especial incidência nos locais de contacto dos passageiros. De acordo com o Metropolitano de Lisboa, estão previstas realizar "mais cinco ações de desinfeção deste tipo, à cadência de uma por mês", tendo em conta que o produto aplicado tem uma "ação duradoura e prolongada, mantendo-se ativo o efeito biocida até 30 dias". Nos comboios o desinfetante foi aplicado nas cabines de condução do maquinista e nos salões de passageiros, nomeadamente nos bancos, varões, pegas, vidros e outras superfícies, refere a empresa. Já nas estações foi aplicado nos corrimãos das escadas fixas e mecânicas, no mobiliário de estação, nas máquinas automáticas de venda de títulos, nas cabines e nos postos de venda, nos elevadores e noutras instalações. Esta desinfeção física é inócua para os humanos e animais, mas mortal para uma ampla variedade de bactérias, fungos, leveduras e vírus, nomeadamente o coronavírus que causa a Covid-19.