"Foi, na altura [2013], a primeira loja Victoria na Península Ibérica", recorda Ana Sara Ferreira, buying director da Portugal Duty Free, empresa responsável pela gestão não só da loja Victoria’s Secret no aeroporto de Lisboa, como também no do Porto e de Faro.

Em entrevista ao SAPO Lifestyle durante o evento de apresentação do novo espaço da marca, a buying director mostra-se feliz com a expansão, afinal, trata-se de uma chancela "icónica e desejada por mulheres de todas as nacionalidades". Também por esse motivo acreditaram que existia lugar para a mesma no Aeroporto de Lisboa.

"Pensámos: as nossas clientes, os nossos clientes - sim, porque os homens também compram para oferecer - merecem esta marca e, de facto, foi um must have para todos. Para nós, enquanto gestora de espaços no aeroporto, para o próprio aeroporto e para os passageiros", conclui.

Com 114 metros quadrados de área, a grande novidade do espaço passa pela oferta de bras. "Já tínhamos a parte de beauty, de perfumaria, panties e acessórios", refere Sara Ferreira, salientando que faltavam "os bras da Victoria’s Secret, tão reconhecidos mundialmente".

"Nós queríamos muito ter os soutiens", afirma, explicando que tal não era possível devido aos guidelines da retalhista. "Tínhamos que ter uma determinada área de loja, o que não acontecia", completa.

Deste modo, a Portugal Duty Free trabalhou em conjunto com o Aeroporto de Lisboa para conseguir o espaço ideal. "Conseguimos em junho, no dia 27, começar a vender esta categoria de produtos. Agora sim, temos uma representação completa da marca", conclui.

Estamos a investir muito em mercado de luxo

A expansão da Victoria's Secret no Aeroporto de Lisboa reforça o compromisso da Portugal Duty Free em elevar os padrões do retail nos aeroportos portugueses.

A empresa procura cada vez mais que os passageiros tenham acesso às melhores marcas e produtos disponíveis no mercado.

Conforme Ana Sara Ferreira, este ano, a Duty Free encontra-se a reestruturar todas as lojas que tem no portefólio. "Estamos a trazer marcas novas na categoria de perfumaria, como a Creed, a Le Labo, a Sol de Janeiro, a Charlotte Tilbury, que é tão pretendida por todas todas as nossas passageiras e pelas adolescentes", conta, referindo igualmente que pretendem incluir linhas premium de casas com quem já trabalham como a Boss e a Gucci.

"Estamos a investir muito em mercado de luxo", comenta a buying director. "Os passageiros estão a crescer de ano para ano e isso ajuda-nos a investir em espaço, em novas marcas e a negociar com estas", adiciona. "Os nossos aeroportos, felizmente, já têm um posicionamento muito bom. Procuramos sempre ir ao encontro das expetativas dos nossos clientes", conclui.

Desfile anual da Victoria's Secret regressa em outubro

Tal como havíamos anunciado em maio, o Victoria’s Secret Fashion Show regressa este outono.

Após uma pausa de cinco anos, o desfile realizar-se-á no próximo dia 15 de outubro e "refletirá quem são atualmente" sem deixar de lado o glamour, a passerelle, as asas e o entretenimento musical.