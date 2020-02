No momento, as consequências financeiras para as companhias aéreas e aeroportos não foram avaliadas. As conexões aéreas, especialmente entre a Europa e a China, multiplicaram-se nos últimos anos.

A IATA reconhece o “risco de a propagação do vírus causar uma perturbação significativa”, mas enfatiza que “a história mostra que qualquer efeito no transporte aéreo seria temporário”.

- SRAS, o impacto mais forte -

A SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave), que causou uma epidemia mortal em 2002-2003, foi “o evento relacionado a uma epidemia que teve maior impacto no volume de tráfego”, segundo a IATA. “Em maio de 2003, no momento mais agudo da epidemia, a renda mensal por passageiro das companhias aéreas da Ásia e do Pacífico diminuiu 35% em relação ao período anterior à crise”, afirma a organização.

“A perda de confiança e o medo da poluição global afetaram o turismo de lazer e os mercados de negócios – de, para e na região – causando perdas de 8% e seis mil milhões de dólares ao longo do ano para essas empresas”, acrescenta.

Na segunda-feira, a Lufthansa, que inicialmente suspendeu os seus voos até 9 de fevereiro, e as outras empresas do grupo Swiss e Austrian Airlines, prorrogaram a suspensão dos voos “até 29 de fevereiro” para Pequim e Xangai e “até 28 de março” para Naking, Shenyang e Qingdao.

Na quarta-feira, duas grandes companhias aéreas americanas, United e American Airlines, anunciaram a suspensão temporária das ligações para Hong Kong, um dos aeroportos mais importantes do mundo, um dia após o anúncio de uma primeira morte devido ao novo coronavírus neste território.

As duas empresas já tinham interrompido as rotas para a China continental, onde o novo coronavírus, que surgiu em dezembro, já causou 563 mortes e contaminou mais de 28.000 pessoas.