Mafalda Sampaio recorreu às stories da sua página de Instagram para pedir ajuda aos seguidores depois de ver a sua bagagem perdida no aeroporto de Madrid, na sequência de uma viagem que fez este mês à capital espanhola.

"No dia 10 de abril regressei a Lisboa num voo direto a partir de Madrid. Por conter artigos de valor e importância pessoal, optei por não despachar a minha mala de cabine, justamente para evitar qualquer risco de extravio", começou por dizer.

"No entanto, já dentro do avião, fui informada por uma hospedeira de que não havia espaço disponível para a minha mala e, por isso, teria de ser despachada. Apesar de não adorar a ideia, disse ok. A única pergunta que me foi feita foi se o destino da mala era Lisboa, ao que confirmei. A mala foi levada e não me foi fornecida qualquer etiqueta ou comprovativo", continua.

"Quando aterrei, dirigi-me ao tapete de bagagens e aguardei. A minha mala nunca apareceu. Permaneci no local até surgirem as malas do voo seguinte. Nada. Apresentei imediatamente uma reclamação, tendo-me sido dito, com a maior leveza, que, 'à partida', a mala teria ficado em Madrid e que deveria chegar em breve", lamenta.

"Desde então, tenho sido eu - e só eu - a procurar informações. Liguei todos os dias. Nunca recebi qualquer contacto da parte da companhia aérea, nem uma chamada, nem um e-mail, absolutamente nada sobre o estado da minha mala. Já passou mais de uma semana. Continuo sem a minha mala e sem os pertences que nela levava - muitos deles de uso diário e outros muito caros. Neste momento, resta-me apenas considerar deslocar-me ao aeroporto de Madrid e procurar, por minha conta, nos perdidos e achados", termina.

