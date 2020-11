Nos últimos meses temos sido bombardeados por notícias em torno do coronavírus e das suas implicações. Infelizmente, o foco acaba por ser as más notícias, o contágio e as mortes, o que deixa muitas pessoas em pânico. Neste artigo não vamos falar de dramas mas antes de como podemos proteger a nossa saúde nos tempos que correm.

Photo by Engin Akyurt from Pexels