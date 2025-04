A inovação no diagnóstico médico, aliada à rápida evolução tecnológica, especialmente no campo da inteligência artificial (IA) aplicada à radiologia, representa um potencial transformador na forma como abordamos os cuidados aos pacientes.

Historicamente, o diagnóstico médico era um processo demorado e dependente da interpretação humana, com limitações relacionadas com o volume de trabalho e com a rapidez de resposta às crescentes necessidades da população. Com o aumento da procura de cuidados de saúde, essas limitações têm vindo, ao longo do tempo, a tornar-se mais evidentes, pressionando os profissionais da saúde e o sistema de saúde como um todo.

As novas tecnologias, especialmente a IA e as técnicas avançadas de radiologia, têm proporcionado grandes melhorias nos cuidados prestados. Desde a prevenção e o diagnóstico no contexto da medicina personalizada até ao tratamento na medicina de precisão, as inovações têm permitido uma abordagem mais eficiente, individualizada e eficaz para cada paciente.

Acessibilidade e inclusão social

Além de otimizar o diagnóstico e os processos subsequentes de tratamento, inovações como a telerradiologia especializada e a realização de exames médicos por via remota têm contribuído para uma maior abrangência e equidade no acesso a cuidados de saúde de qualidade.

Estes avanços agilizam o processo de tratamento e acompanhamento médico e tornam os cuidados de saúde mais acessíveis a um maior número de pessoas, aspecto que é particularmente importante para populações que vivem em áreas remotas ou de difícil acesso, ou onde as infraestruturas de saúde sejam limitadas.

Inteligência artificial e radiologia: uma nova era

A radiologia é uma das áreas mais influenciadas pela inovação tecnológica. A IA tem mostrado grande eficácia ao analisar imagens médicas, proporcionando uma precisão e velocidade que apoiam e potencializam a atividade dos profissionais de saúde.

É essencial destacar como a inovação em diagnóstico, impulsionada pela inteligência artificial e novas tecnologias, tem o potencial de transformar o acesso aos cuidados de saúde. Essas inovações não apenas permitem diagnósticos mais rápidos e precisos, mas também tornam os cuidados de saúde mais acessíveis e contribuindo para tratamentos mais eficazes e melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

As tecnologias emergentes permitem também transformar a experiência vivida pelo paciente durante o processo de avaliação, decisão e acompanhamento clínico, o parâmetro que reflecte mais fidedignamente o real impacto dos cuidados de saúde prestados na qualidade de vida dos pacientes.

Um artigo de Luís Rosa, Médico Radiologista e Diretor Clínico Nacional da Affidea.