Fósseis anteriores de cogumelos foram identificados com base na morfologia dos vestígios orgânicos extraídos de depósitos sedimentares com substâncias corrosivas, que danificaram a composição química dos fósseis e enviesaram a interpretação dos dados, de acordo com o coordenador do estudo hoje divulgado, Steeve Bonneville, da Universidade Livre de Bruxelas.

O estudo foi publicado na revista científica de acesso aberto Science Advances.