A cerimónia de inauguração do CAO, situado na aldeia de Grandaços, no concelho de Ourique, distrito de Beja, vai decorrer a partir das 16:00 e deverá contar com a participação da secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, refere a Câmara de Ourique, em comunicado.

Trata-se da primeira valência do género e vem permitir "reforçar e qualificar" as respostas sociais existentes no concelho, adiantou à agência Lusa o presidente do município, Marcelo Guerreiro.

De acordo com o autarca, o CAO desenvolve atividades para ocupar e "promover a valorização pessoal e a integração social de pessoas com deficiência" grave a profunda com o objetivo de lhes permitir "o desenvolvimento possível das suas capacidades".

O CAO é uma "importante infraestrutura" para "responder a necessidades de várias famílias" e resultou de uma parceria entre o município e a CERCICOA - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas e Solidariedade Social de Almodôvar, Castro Verde e Ourique, frisou Marcelo Guerreiro.