Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, tem sido tema no programa 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha', devido aos vídeos que tem publicado nas redes sociais. Nestes, o autarca mostra as suas zonas preferidas do concelho e Ricardo Araújo Pereira não pôde deixar de os satirizar.

A piada surge pelo facto de Isaltino explorar a sua versão de 'influencer', mas também pelos temas que aborda.

Por exemplo, numa das emissões de 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha', o humorista passou um vídeo no qual se vê Isaltino a mostrar "as mais belas rotundas do concelho de Oeiras".

"Olhem para isto. Esta semana, rotundas!", brincou Ricardo Araújo Pereira. "Em fevereiro, as lombas mais interessantes do município. Em março, semáforos da minha terra", disse ainda, suscitando o riso no público.

A verdade é que Isaltino Morais já conta com mais de 50 mil seguidores na sua conta de Instagram.

Esta quinta-feira, 27 de fevereiro, o autarca esteve à conversa com Júlia Pinheiro e foi 'confrontado' com algumas das provocações de Ricardo Araújo Pereira, uma vez que os vídeos do humorista foram transmitidos no programa da apresentadora.

Depois de os ver, eis que rematou: "É bom! O Ricardo Araújo Pereira faz estes vídeos para divertimento e aproveita para gozar um bocadinho comigo. Mas que os gozos sejam todos assim. Eu tenho pouco sentido de humor".

"Saiu o tiro pela culatra às pessoas que me estavam a criticar [na Assembleia Municipal] e queriam fazer 'chicana' daquela coisa toda. E o Ricardo Araújo Pereira - claro que diverte as pessoas, é esse o objetivo dele - mas na verdade ainda me deu mais publicidade", comentou ainda.

