No programa 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha', Ricardo Araújo Pereira recebeu três dos jogadores da Seleção Nacional de Andebol, depois de a equipa ter chegado, pela primeira vez, ao quarto lugar do Mundial.

No final da conversa, o comediante recebeu dois presentes, sendo um deles uma camisola do Sporting - da equipa da modalidade - tendo reagido de imediato à mesma, ou não fosse benfiquista ferrenho.

"Muito obrigado, vocês sabem mesmo o que é que eu quero. Conhecem-me muito bem", disse num tom irónico.

"Tenho um sobrinho que sofre desta doença", referiu ainda, deixando todos às gargalhadas.

