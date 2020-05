As praias do Centro de Portugal conquistaram este ano mais duas bandeiras azuis em relação a 2019, de acordo com a lista hoje divulgada pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), subindo para 85 o número de praias distinguidas com o galardão ambiental na região.

Num universo nacional de 360 praias, o Centro possui 57 praias costeiras (mais 2 que em 2019) com Bandeira Azul, 26 interiores (as mesmas do que no ano passado) e ainda duas embarcações de ecoturismo.

"É uma evidência de que a qualidade das águas nesta região continua irrepreensível e merecedora da confiança dos visitantes", refere a Entidade Regional Turismo Centro num primeiro comentário à lista divulgada pela ABAE.

A entidade dirigida por Pedro Machado sublinha o número de praias interiores distinguidas no centro do país e "destaca especialmente" a proeza da Praia de Mira, que recebe a Bandeira Azul pelo 34.º ano consecutivo, tornando-se a única zona balnear do mundo com o galardão desde a sua criação, em 1987.

"As zonas balneares do Centro de Portugal são um importante trunfo da região. Num verão que vai ser seguramente diferente, devido às incidências da pandemia de COVID-19, as praias do Centro de Portugal apresentam-se como uma excelente opção para quem quer evitar aglomerações de pessoas", refere Pedro Machado.

O líder da Turismo Centro sublinha a existência de espaço para todos nas praias da faixa atlântica, que se estende de Ovar a Torres Vedras, que são caracterizadas pelos grandes areais, onde há muito espaço para estender a toalha com distanciamento de segurança.