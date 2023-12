António Henriques (PS) explicou à agência Lusa que a autarquia aprovou um regulamento de incentivos aos profissionais de saúde para enfrentar as dificuldades na captação e fixação de médicos de Medicina Geral e Familiar na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.

Segundo o presidente da Câmara, as medidas passam por um apoio mensal de 2.200 euros para alojamento aos médicos contratados para a UCSP que decidirem viver no concelho.

Está previsto também um incentivo de 500 euros mensais para suportar as deslocações para aqueles que concorram ao centro de saúde, mas optem por manter o seu atual local de residência.

“Queremos criar uma diferenciação positiva, num território que tem uma população idosa a precisar de cuidados médicos diários, pelo que é necessário ter alguém que apoie as suas necessidades, tendo consciência que estamos fora e longe de uma área urbana, sem acesso aos serviços privados, que não existem no concelho”, afirmou António Henriques.

O apoio à deslocação é extensível aos médicos que fizerem atendimento na UCSP em regime de prestação de serviços, acrescentou o autarca socialista.

A unidade de saúde de Castanheira de Pera tem atribuídos dois médicos de família para dar resposta a 2.650 residentes, dados dos últimos Censos de 2021.

No entanto, a resposta médica está a ser dada, neste momento, por um profissional de saúde em regime de prestação de serviço desde setembro, quando o médico que tinham saiu. “Esta resposta subverte a função de um médico de família, que deve estar disponível para os utentes. Avançámos com este projeto, para que os médicos olhem para o concurso que abriu agora, para colmatar as vagas, como uma oportunidade”, sublinhou.

Para António Henriques, a sua preocupação é garantir cuidados médicos para todos. Apesar da população idosa, o autarca reforçou que o número de residentes terá aumentado nos últimos anos, devido à imigração. Facto que, segundo afirmou, é percetível pelo aumento das inscrições das crianças nas escolas do concelho.

“Tivemos nove nascimentos, o que já não acontecia há algum tempo. Temos também de dar resposta médica às crianças e não podemos esquecer do turismo. Em três meses recebemos 90 mil pessoas, que precisam de sentir conforto médico no território”, acrescentou.

O Regulamento Municipal de Apoio à Fixação de Médicos foi aprovado na última reunião de câmara, no dia 29 de novembro. Segue-se agora um período de discussão pública.

O documento terá ainda de ser aprovado em reunião de Assembleia Municipal. António Henriques estima que as medidas de incentivo possam ser aplicadas no primeiro trimestre de 2024.