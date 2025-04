Dalila Carmo tem um papel de grande destaque na novela da TVI, 'A Fazenda' onde interpreta a personagem 'Leonor'.

Quase na reta final do projeto da estação de Queluz de Baixo, depois de quase oito meses, a atriz partilhou várias imagens das gravações e escreveu:

"O tempo voa dentro do estúdio, e as melhores fotografias ainda são as dos exteriores que gravámos em Angola, em setembro do ano passado. Aquela luz difícil de reproduzir noutro lugar...

O início e o final dos projetos muito longos é sempre o tempo em que as memórias imprimem melhor. Há uma zona turva ali no meio onde parece que os dias se sucedem uns aos outros sem grande coisa a registar e onde a meta é conseguir evitar a automatização e reciclar a frescura necessária que permita manter a história viva. É um trabalho de ginásio, este. E agora que os músculos mentais tonificaram, estamos prestes (mais um mês) a regressar a outros rituais"", escreveu a artista.

Nos comentários, os fãs e telespectadores da novela não ficaram indiferentes à beleza das fotos partilhadas pela atriz. "Fotografias perfeitas"; "Vai deixar saudades esta novela incrível", são alguns dos comentários.

