A transmissão comunitária ocorre quando há uma maior difusão do vírus e as autoridades de saúde já não conseguem identificar a sua trajetória de infeção. Até ao momento, o país sul-americano já descartou 1.344 possíveis casos de infeção pela Covid-19. A região norte do Brasil não apresenta, até agora, nenhum caso confirmado.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

O Rio de Janeiro, o segundo estado com maior número de infetados, atrás de São Paulo, anunciou hoje uma série de medidas para evitar a propagação do novo coronavírus.

Os governos municipal e estadual do Rio de Janeiro anunciaram que eventos com aglomeração de pessoas estão proibidos a partir de segunda-feira, assim como as aulas da rede pública estão suspensas.

Visitas a unidades prisionais e a pacientes diagnosticados com o novo coronavírus e internados na rede pública e privada de saúde foram suspensas.

Para reforçar o atendimento à população durante a pandemia do coronavírus, o Ministério da Saúde brasileiro convocou mais de cinco mil médicos, para atuarem nos postos de saúde, através do programa Mais Médicos.

“O Mais Médicos é um programa de provisão de emergência de médicos e pode ser usado em emergências de saúde como a que estamos passando com o coronavírus”, explicou o secretário de Atenção Primária à Saúde (SAPS), Erno Harzheim.

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou hoje que o seu teste ao novo coronavírus deu negativo, segundo uma publicação no seu perfil na rede social Twitter.