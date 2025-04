A atriz Lucia Alves, de 76 anos, morreu esta quinta-feira, no Rio de Janeiro, Brasil. A notícia foi confirmada pela sua assessora ao site O Globo.

A artista estava internada há dez dias na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Lucia deu entrada no hospital depois de sentir falta de ar em casa. Foi internada e entubada.

Enfrentava, desde 2022, um cancro no pâncreas e tinha retomado a quimioterapia há pouco tempo quando se dirigiu ao hospital já debilitada. Lucia sofreu também uma infecção urinária e pneumonia nos últimos meses.

'O Cravo e a Rosa', 'Barriga de aluguel' e 'O fim do mundo', são algumas das novelas nas quais participou.

Leia Também: Morreu concorrente do 'The Voice Kids Brasil'. Tinha 17 anos e sofreu AVC