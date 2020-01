"A situação no navio, atracado em Civitavecchia, está sob controlo permanente e a tripulação oferece a melhor assistência possível. Enquanto isso, os passageiros que viajavam para o terminal também encontraram a tripulação da Costa pronta para os ajudar", explica a empresa em nota de imprensa.

"Devido aos protocolos da frota aplicados a bordo, na noite passada, a nossa equipa médica identificou rapidamente um caso suspeito de febre numa mulher de 54 anos, apenas algumas horas antes da chegada do navio a Civitavecchia. Assim que o caso foi descoberto, os procedimentos de precaução necessários foram imediatamente tomados. As autoridades relevantes foram informadas e, à chegada do navio ao porto de Civitavecchia, realizaram-se todas as verificações necessárias", lê-se ainda.

Cerca de 7.000 pessoas ficaram na quinta-feira presas no porto de Civitavecchia, no interior do navio de cruzeiro Costa Smeralda da companhia Costa, por suspeita de dois casos de coronavírus a bordo.

Segundo o jornal italiano "Corrieri della Sera", um casal oriundo de Macau que embarcou no porto italiano de Savona, Génova, levantou suspeitas a bordo. O casal tinha viajado de avião a partir de Hong Kong para Itália onde chegou através do aeroporto de Malpensa, Milão, no passado sábado. A mulher apresentava sintomas gripais semelhantes ao do coronavírus de Wuhan.

Mudança de planos na programação do cruzeiro

O navio não sairá para o porto de La Spezia, conforme programado para amanhã, e permanecerá atracado em Civitavecchia até sábado, para depois partir às 18h para Savona, retomando, assim, o programa regular do cruzeiro.