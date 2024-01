O mercado online está em expansão e há cada vez mais pessoas a optar por comprar online. Qual é a grande aposta da Care to Beauty neste setor?

É verdade, no entanto, e para além do crescimento do e-commerce no geral, notamos especificamente um aumento da compra através do telemóvel. Estamos convictos que esta forma de comprar se vai tornar tão comum como acender um interruptor de luz. Nesta perspetiva, o nosso website encontra-se completamente otimizado para a visualização em dispositivos móveis e iremos lançar uma app que estará disponível em Android e Apple.

A indústria da dermocosmética passa muito pelo aconselhamento nos locais de venda. Como é que mitigam essa falta?

Não acreditamos, de todo, que seja uma falta. A Care to Beauty tem uma equipa de farmacêuticos e técnicos de farmácia que respondem às dúvidas e pedidos de aconselhamento dos seus clientes, quer cheguem por redes sociais ou por e-mail. Se por um lado sabemos que é importante ver a pele, a tecnologia também nos permite facilmente ter acesso a imagens da pele e, combinadas com as perguntas certas que só uma equipa com experiência sabe fazer, temos muito sucesso nas nossas recomendações.

Como surgiu a ideia de criar a Care to Beauty?

A minha família tem um pequeno negócio de retalho na área de material de bombas de água no qual trabalhei enquanto crescia, que me deu todas as bases para o comércio de retalho. Mais tarde, em 2013, ao concluir a minha formação em engenharia eletrotécnica, descobri o mundo do e-commerce e tomei a iniciativa de criar um site para o negócio da minha família, resultando num aumento significativo das vendas. Impulsionado por este sucesso, e pelo desejo de ter um negócio próprio, explorei diversas categorias de produtos, incluindo equipamentos desportivos, artigos de pesca, vestuário e acessórios (relógios), até que me decidi focar nesta categoria, a dos cosméticos. Nessa altura, tinha um amigo, que era também meu sócio, com antecedentes no mundo corporativo e que estava a terminar um MBA na Porto Business School, corria o ano de 2015. No seu trabalho de final de curso, estava a explorar o e-commerce. Unimos esforços e conhecimentos e decidimos fundar a Care to Beauty com a missão de vender todo o tipo de cosmética desde produtos de grande consumo, a dermocosmética de farmácia e a cosmética seletiva, a qualquer pessoa em qualquer parte do mundo.

Que balanço faz destes oito anos de atividade? Quais os maiores desafios e conquistas?

O balanço é francamente positivo. Quando há oito anos lançámos a Care to Beauty não imaginávamos que iríamos chegar ao ponto de sermos a maior loja online portuguesa de cosmética. No entanto, esse momento chegou relativamente rápido, já há cerca de três anos. O veloz crescimento e o quão longe chegámos superaram as nossas melhores expectativas. Hoje, a nossa equipa é composta por 70 pessoas. Em 2024, queremos ter crescer com mais 100 colaboradores e entre 2025 e 2027 esperamos contratar 50 pessoas por ano, o que significa que prevemos fechar 2027 com 250 colaboradores.

Acabam de lançar novo site e apostaram num rebranding. Quais os objetivos desta mudança e porquê agora?

Desde a criação da marca e do site, em 2015, muito mudou. Crescemos muito e à medida que o fazíamos, sentimos que a imagem da marca e a personalidade não andavam de mãos dadas. A primeira já não transmitia a segunda. Além disso, precisávamos, também, de corresponder às expectativas dos utilizadores de hoje quando fazem compras online, igualando a velocidade a que o mundo do comércio eletrónico se move.

Era, então, hora de dar um salto em direção ao futuro da marca. A nossa imagem, hoje, reflete a nossa personalidade: confiável, abrangente e com coração e o nosso site oferece uma ótima experiência de utilização e de navegação, especialmente em dispositivos móveis.

Quais são os vossos best-sellers?

A Care to Beauty já é reconhecida, a nível internacional, pelo seu posicionamento em relação ao uso disseminado de proteção solar. Por esta razão, os produtos de proteção solar são uma categoria muito popular entre os nossos clientes. Também, e de forma correspondente àquilo que são as preocupações habituais do cuidado da pele e do cabelo, os produtos despigmentantes são dos mais vendidos, bem como os antiqueda e os séruns antienvelhecimento. Ao contrário do que se verificava numa fase pré-Covid, notamos uma demanda crescente por marcas de farmácia, recomendadas por dermatologistas e por farmacêuticos. Assim, a nossa aposta recai no aumento constante do nosso catálogo quer em solares, quer em dermocosmética.

Sabemos que alguns dos presentes mais procurados no Natal são perfumes e cofretts. Como são as vendas nesta altura do ano? Como se prepara uma loja online de cosmética para esta época?

Sim, é verdade. As marcas, nesta altura do ano, investem muito em coffrets oferecíveis - e alguns que o cliente adquire até como prenda para si próprio. Estes coffrets são uma boa proposta de valor e voam das prateleiras. Há marcas que são muito fortes neste segmento e os próprios clientes que conhecem já esperam pelo momento em que são lançados. Os coffrets são, então, produtos que promovemos nesta altura e que preenchem muitas das "prateleiras" da nossa Christmas Store.

O Natal, juntamente com a Black Friday, correspondem à nossa Peak Season e são os nossos momentos de maior procura e que obrigam a maior preparação a vários níveis: na área das compras é necessário ter em conta os stocks, o que, na prática, significa 'encher' bem as prateleiras; na Logística, e de acordo com as previsões de vendas, é fundamental acautelar colaboradores suficientes e até turnos; a equipa de Conteúdos trabalha os produtos: introduz imagens e descrições e faz seleções e curadorias de Natal e o Marketing realiza toda a comunicação: site, newsletters, social media e ainda conteúdos fotográficos e de vídeo para promover campanhas.

Qual o perfil do vosso cliente, atualmente?

Em termos demográficos, o nosso cliente é do sexo feminino (64% feminino) na faixa etária dos 25 aos 34 anos (32%). É um cliente que olha para a cosmética como uma resposta para as suas necessidades de beleza, mas também saúde e higiene e que procura bastante produtos para a proteção solar e dermocosmética.

Quais as tendências do mercado digital na indústria da dermocosmética?

Nota-se que há uma tendência para a diversificação da oferta. Estamos a passar para uma época em que os vários segmentos da beleza coexistem sem se anular. É um passo importante para admitirmos coletivamente que uma mesma pessoa usa produtos dos vários segmentos (luxo, farmácia, supermercado) e que isso é algo normal e que queremos fomentar enquanto ecommerce retalhista que disponibiliza uma ampla oferta para todos estas necessidades e preferências.

O que podemos esperar deste setor e da Care to Beauty nos próximos anos?

O plano é continuar a crescer como sendo o site mais rápido e user friendly do mercado e que proporcione uma experiência de utilização incrível para os clientes. Queremos crescer também em catálogo e reforçar a nossa liderança como ecommerce português de cosmética com mais marcas disponíveis (atualmente acima de 400) e com mais produtos distintos (atualmente mais de 21 mil referências).

A entrevista foi feita na primeira semana de dezembro de 2023.