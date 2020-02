As vacinas contra a pneumonia protegem contra o coronavírus?

Não. As vacinas contra a pneumonia não fornecem contra qualquer proteção contra o coronavírus. O vírus é tão novo e diferente que precisa de uma vacina própria que ainda tem de ser desenvolvida. No entanto, a vacinação contra doenças respiratórias é altamente recomendável para proteger a sua saúde.

Limpar regularmente o nariz com soluções salinas ajuda a prevenir a infeção?

Não. Não há qualquer evidência de que tal proteja contra a infeção por coronavírus. No entanto, limpar o nariz com soluções salinas pode ajudar na recuperação da gripe comum (Vírus Influenza).

O coronavírus afeta as pessoas mais velhas ou mais novas?

Pessoas de todas as idades podem ser infetadas com o coronavírus. No entanto, as pessoas mais velhas ou com comorbilidades - várias doenças associadas - são mais vulneráveis e suscetíveis ao vírus.

Os antibióticos são eficazes contra o coronavírus?

Não, os antibióticos não funcionam contra os vírus. Os antibióticos são fármacos desenhados para combater bactérias.

Existem medicamentos para prevenir ou tratar o coronavírus?

Até à data não há qualquer medicamente específico recomendado para prevenir ou tratar o coronavírus. No entanto, as pessoas infetadas podem ser medicadas com fármacos para aliviar e tratar os sintomas. Alguns hospitais estão a usar combinações de antirretrovirais para tentar diminuir a propagação da infeção, mas ainda se sabe pouco sobre os seus efeitos.

